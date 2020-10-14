В России за сутки выявили более 14000 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили более 14000 новых случаев коронавирусаВ Москве более 4500 новых заболевших
В России за последние сутки выявили рекордные 14 231 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 340 409. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек, 239 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, более 1 млн выздоровели, 277 499 продолжают лечение.
13 октября оперштаб сообщал о 13 868 случаях коронавируса.
В Москве за сутки зафиксированы 4573 случая заражения коронавирусом, 1 970 пациентов выздоровели, 52 человека умерли. Всего в столице зафиксировано более 344 000 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+602), Подмосковье (+429), Ростовская (+280) и Нижегородская области (+277).
В топ-5 по общему количеству заболевших входят Москва (344 004), Московская область (78 680) и Санкт-Петербург (49 288), Нижегородская область (35 627) и Свердловская область (31 761).
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по распространению коронавируса. На сайте университета сообщается, что число случаев COVID-19 в России составляет 1 318 783. Первое место занимают США (7,85 млн), второе — Индия (7,23 млн), третье — Бразилия (5,11).