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В России за сутки выявили более 14000 новых случаев коронавируса

В Москве более 4500 новых заболевших
Ведомости
Pavel Golovkin / AP

В России за последние сутки выявили рекордные 14 231 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 340 409. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек, 239 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, более 1 млн выздоровели, 277 499 продолжают лечение.

13 октября оперштаб сообщал о 13 868 случаях коронавируса.

В Москве за сутки зафиксированы 4573 случая заражения коронавирусом, 1 970 пациентов выздоровели, 52 человека умерли. Всего в столице зафиксировано более 344 000 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+602), Подмосковье (+429), Ростовская (+280) и Нижегородская области (+277).

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В топ-5 по общему количеству заболевших входят Москва (344 004), Московская область (78 680) и Санкт-Петербург (49 288), Нижегородская область (35 627) и Свердловская область (31 761).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по распространению коронавируса. На сайте университета сообщается, что число случаев COVID-19 в России составляет 1 318 783. Первое место занимают США (7,85 млн), второе — Индия (7,23 млн), третье — Бразилия (5,11).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных