В России за сутки выявили более 14000 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили рекордные 14 231 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 340 409. За сутки в России полностью выздоровели 7 920 человек, 239 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, более 1 млн выздоровели, 277 499 продолжают лечение.