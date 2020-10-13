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Попова оценила необходимость закрытия предприятий из-за коронавируса

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Необходимости вводить строгие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 сейчас нет, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

«Несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и о приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики…На сегодняшний день мы в этом смысла не видим», — сказала Попова.

Обсуждение возможного введения новых ограничений из-за коронавируса началось после ухудшения статистики заболеваемости. По данным оперштаба на 13 октября, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 13 868. Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России третий день превышает 13 000. Всего в стране зафиксировано более 1,2 млн случаев COVID-19. Более 1 млн пациентов выздоровели, более 23 000 умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных