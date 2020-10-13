Попова оценила необходимость закрытия предприятий из-за коронавируса
Необходимости вводить строгие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 сейчас нет, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».
«Несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и о приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики…На сегодняшний день мы в этом смысла не видим», — сказала Попова.
Обсуждение возможного введения новых ограничений из-за коронавируса началось после ухудшения статистики заболеваемости. По данным оперштаба на 13 октября, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 13 868. Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России третий день превышает 13 000. Всего в стране зафиксировано более 1,2 млн случаев COVID-19. Более 1 млн пациентов выздоровели, более 23 000 умерли.