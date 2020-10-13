Попова оценила необходимость закрытия предприятий из-за коронавируса

«Несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и о приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики…На сегодняшний день мы в этом смысла не видим», — сказала Попова.