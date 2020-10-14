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Песков объяснил назначение Медведева главой комиссии по борьбе с вирусами

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил назначение зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева на должность председателя межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

«Почему именно Дмитрий Медведев? Потому что комиссия, как вы знаете, межведомственная, и на своей позиции именно Дмитрий Медведев может обеспечить координацию работы разных ведомств по предотвращению угрозы новых инфекций», — сказал Песков.

12 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии и назначении Медведева на должность ее председателя. Новая комиссия Медведева будет заниматься созданием национальной системы защиты от новых инфекций, следует из указа. Она должна оценивать внешние и внутренние угрозы, связанные с распространением любых инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучать механизмы возникновения новых заболеваний, обеспечивать мониторинг распространения инфекций, а также систематически анализировать и оценивать состояние коллективного иммунитета россиян, следует из положения о комиссии. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных