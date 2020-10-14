Песков объяснил назначение Медведева главой комиссии по борьбе с вирусами

12 октября президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии и назначении Медведева на должность ее председателя. Новая комиссия Медведева будет заниматься созданием национальной системы защиты от новых инфекций, следует из указа. Она должна оценивать внешние и внутренние угрозы, связанные с распространением любых инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучать механизмы возникновения новых заболеваний, обеспечивать мониторинг распространения инфекций, а также систематически анализировать и оценивать состояние коллективного иммунитета россиян, следует из положения о комиссии.