Путин укрепил Медведева коронавирусом

Путин укрепил Медведева коронавирусомЭкс-президент будет противостоять инфекциям в Совбезе
В качестве заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возглавит комиссию, которая объединит представителей основных органов власти, ответственных за противодействие коронавирусу. Указ о создании межведомственной комиссии под руководством Медведева Путин подписал вечером 12 октября.
Объединяющий и направляющий Совбез
Новая комиссия Медведева будет заниматься созданием национальной системы защиты от новых инфекций, следует из документа. Она должна оценивать внешние и внутренние угрозы, связанные с распространением любых инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучать механизмы возникновения новых заболеваний, обеспечивать мониторинг распространения инфекций, а также систематически анализировать и оценивать состояние коллективного иммунитета россиян, следует из положения о комиссии.
Комиссия Медведева сможет давать Совбезу рекомендации по противодействию инфекциям. Рекомендации могут касаться как решения стратегических задач, так и координации деятельности органов власти разного уровня, противостоящих инфекциям. Наконец, комиссия Медведева сможет давать Совбезу рекомендации, связанные «с формированием проекта федерального бюджета в части, касающейся противодействия распространению инфекционных заболеваний», сказано в положении о комиссии. К выделению средств на борьбу с инфекциями комиссия не будет иметь никакого отношения, сказал собеседник «Ведомостей», близкий к аппарату Совбеза. Представитель Медведева на вопросы «Ведомостей» не ответил.
В указе Путина нет прямого упоминания о коронавирусе. Комиссия будет заниматься и другими инфекциями, поясняет близкий к аппарату Совбеза собеседник «Ведомостей». В России уже есть несколько органов, координирующих борьбу с коронавирусом на федеральном уровне. С 29 января 2020 г. работает правительственный штаб, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, с 15 марта – специальная рабочая группа Госсовета под руководством мэра Москвы Сергея Собянина; Собянин при этом входит и в правительственный штаб по борьбе с вирусом. Один из вице-премьеров правительства должен стать заместителем председателя комиссии Медведева; мэр Москвы сможет войти в состав комиссии по согласованию, следует из указа Путина.
«Собянин, возглавляющий рабочую группу при Госсовете, и члены правительства будут входить и в комиссию при Совбезе», – отмечает близкий к аппарату Совбеза человек, отвечая на вопрос о взаимодействии уже действующих органов с комиссией Медведева. Кроме того, в состав новой комиссии должны быть включены помощники президента, министры и руководители Роспотребнадзора и ФМБА. Спецслужбы представят заместители директоров СВР и ФСО, а также руководитель научно-технической службы ФСБ. От науки в комиссию должны быть включены руководители Курчатовского института и МГУ.
Аппаратно укрепляющий вирус
Создание новой комиссии по борьбе с инфекциями – попытка публичного «обустройства» и перепозиционирования Медведева, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей»: «Самый простой способ «засветиться» в повестке сейчас – бороться с коронавирусом». То, что в комиссии Медведева будут и представители правительства, и мэр Москвы, не означает, что именно новая комиссия возглавит иерархию госинститутов, борющихся с инфекцией, указывает собеседник, поскольку Медведев не сможет забрать на себя целиком такой большой блок.
Комиссия Медведева может объединить усилия органов власти, занятых борьбой с коронавирусом, допускает политолог Евгений Минченко, вернее, у комиссии будет «роль координатора»: «Потому что все равно вся практика – на кончиках пальцев у профильных министерств и ведомств. Плюс к этому понятно, что с точки зрения накопленного опыта Москва все равно обладает очень серьезным ресурсом». По словам Минченко, президент Путин позитивно оценил работу «Единой России» (ее председателем является Медведев) с волонтерами во время пандемии, партийная работа также была зачтена заместителю председателя Совбеза, это приводит к тому, что Медведев очень неплохо «себя чувствует в этой теме». Ранее Собянин был номером один в борьбе с коронавирусом из-за роста заболеваемости, теперь же вирус бушует в регионах, отмечает Минченко: «Логично, что происходит переход основных компетенций от мэрии Москвы в Совбез и правительство».