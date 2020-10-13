Путин укрепил Медведева коронавирусом

Комиссия Медведева может объединить усилия органов власти, занятых борьбой с коронавирусом, допускает политолог Евгений Минченко, вернее, у комиссии будет «роль координатора»: «Потому что все равно вся практика – на кончиках пальцев у профильных министерств и ведомств. Плюс к этому понятно, что с точки зрения накопленного опыта Москва все равно обладает очень серьезным ресурсом». По словам Минченко, президент Путин позитивно оценил работу «Единой России» (ее председателем является Медведев) с волонтерами во время пандемии, партийная работа также была зачтена заместителю председателя Совбеза, это приводит к тому, что Медведев очень неплохо «себя чувствует в этой теме». Ранее Собянин был номером один в борьбе с коронавирусом из-за роста заболеваемости, теперь же вирус бушует в регионах, отмечает Минченко: «Логично, что происходит переход основных компетенций от мэрии Москвы в Совбез и правительство».