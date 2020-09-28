Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом

«Вновь хотел бы подчеркнуть: борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается и расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются, хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя и за тех, кто рядом с вами», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».