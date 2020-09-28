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Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин призвал граждан страны соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничительных мер. Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, который проходит в режиме видеоконференции.

«Вновь хотел бы подчеркнуть: борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается и расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются, хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя и за тех, кто рядом с вами», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, для безопасности и защиты здоровья необходимо соблюдать все рекомендации врачей и специалистов.

«Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев назад, знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции», — добавил глава государства.

Глава российского государства подчеркнул, что рекомендации специалистов по борьбе с распространением нового коронавируса нужно соблюдать для того, чтобы в России не пришлось прибегать к «весьма чувствительным для экономики и обременительным для людей» ограничениям.

По данным оперштаба на 28 сентября, за сутки в России коронавирус обнаружили 8 135 человек. Это самый высокий показатель распространения инфекции с середины июня. В Москве за сутки выявлено 2 217 случаев. Власти столицы в конце прошлой недели посоветовали оставаться дома пожилым москвичам, лицам с хроническими заболеваниями и женщинам, а также попросили работодателей перевести максимально возможное число работников на удаленный режим работы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных