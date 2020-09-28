Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

«Сегодня цифры растут, потому что вирус ведет себя, как и все респираторные инфекции, у него формирует сезонность. Он приходит в холодное время года», — сказала Попова. Она отметила, что любая эпидемия начинается примерно во второй декаде сентября, и увеличение числа случаев заражений коронавирусом не означает начало второй волны пандемии. В то же время Попова признала, что роль в динамике эпидемии также играют и участившиеся контакты людей, в том числе в коллективах.