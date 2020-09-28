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Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

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Фиксируемый в последнее время рост заболеваемости коронавирусом объясняется формированием его сезонности, сообщила в интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня цифры растут, потому что вирус ведет себя, как и все респираторные инфекции, у него формирует сезонность. Он приходит в холодное время года», —  сказала Попова. Она отметила, что любая эпидемия начинается примерно во второй декаде сентября, и увеличение числа случаев заражений коронавирусом не означает начало второй волны пандемии. В то же время Попова признала, что роль в динамике эпидемии также играют и участившиеся контакты людей, в том числе в коллективах.

По словам главы Роспотребнадзора, власти ожидали роста заболеваемости в сентябре и не собираются реагировать на них так, как это было весной. «Сегодня говорить о том, что мы будем вводить какие-то карантинные меры, оснований прямых нет», — сказала Попова, отметив, что жителям нужно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

По данным оперштаба на 28 сентября, за сутки в России коронавирус обнаружили 8 135 человек. Это самый высокий показатель распространения инфекции с середины июня. В Москве за сутки выявлено 2 217 случаев, власти столицы в конце прошлой недели посоветовали оставаться дома пожилым москвичам, лицам с хроническими заболеваниями и женщинам, а также попросили работодателей перевести максимально возможное число работников на удалёнку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных