Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России
Фиксируемый в последнее время рост заболеваемости коронавирусом объясняется формированием его сезонности, сообщила в интервью радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сегодня цифры растут, потому что вирус ведет себя, как и все респираторные инфекции, у него формирует сезонность. Он приходит в холодное время года», — сказала Попова. Она отметила, что любая эпидемия начинается примерно во второй декаде сентября, и увеличение числа случаев заражений коронавирусом не означает начало второй волны пандемии. В то же время Попова признала, что роль в динамике эпидемии также играют и участившиеся контакты людей, в том числе в коллективах.
По словам главы Роспотребнадзора, власти ожидали роста заболеваемости в сентябре и не собираются реагировать на них так, как это было весной. «Сегодня говорить о том, что мы будем вводить какие-то карантинные меры, оснований прямых нет», — сказала Попова, отметив, что жителям нужно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.
По данным оперштаба на 28 сентября, за сутки в России коронавирус обнаружили 8 135 человек. Это самый высокий показатель распространения инфекции с середины июня. В Москве за сутки выявлено 2 217 случаев, власти столицы в конце прошлой недели посоветовали оставаться дома пожилым москвичам, лицам с хроническими заболеваниями и женщинам, а также попросили работодателей перевести максимально возможное число работников на удалёнку.