Попова назвала долю москвичей с антителами к коронавирусу

Ранее, 10 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что популяционный иммунитет к коронавирусу в столице стабилизировался в районе 20%. 15 сентября Роспотребнадзор сообщил, что от 4,3% до 50,2% населения из 26 регионов России имеют иммунитет к инфекции. В 11 регионах иммунитет к вирусу есть у более 20% населения. Максимальная доля людей с иммунитетом отмечена среди детей в возрасте 1–6 лет и 7–13 лет.