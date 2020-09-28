Попова назвала долю москвичей с антителами к коронавирусу
Антитела к новому коронавирусу есть у 24-25% населения Москвы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
«В Москве пока 24-25% (имеют антитела. — прим. ред.)», — сказала Попова. Она добавила, что в ряде регионов показатель популяционного иммунитета еще выше. Например, по ее словам, в Ленинградской области он достигает 40% населения региона, а в Калининграде антитела есть примерно у 50% жителей.
Ранее, 10 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что популяционный иммунитет к коронавирусу в столице стабилизировался в районе 20%. 15 сентября Роспотребнадзор сообщил, что от 4,3% до 50,2% населения из 26 регионов России имеют иммунитет к инфекции. В 11 регионах иммунитет к вирусу есть у более 20% населения. Максимальная доля людей с иммунитетом отмечена среди детей в возрасте 1–6 лет и 7–13 лет.
С последних чисел августа в России фиксируется рост числа случаев заражений коронавирусом. По данным оперштаба на 28 сентября, за сутки инфекцию обнаружили у 8 135 человек. Последний раз более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявляли 16 июня.
В Москве за сутки выявлено 2 217 случаев, власти столицы советуют оставаться дома пожилым москвичам, лицам с хроническими заболеваниями и женщинам, а также попросили работодателей перевести максимально возможное число работников на удалёнку. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 159 573.