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Попова назвала долю москвичей с антителами к коронавирусу

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Антитела к новому коронавирусу есть у 24-25% населения Москвы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«В Москве пока 24-25% (имеют антитела. — прим. ред.)», — сказала Попова. Она добавила, что в ряде регионов показатель популяционного иммунитета еще выше. Например, по ее словам, в Ленинградской области он достигает 40% населения региона, а в Калининграде антитела есть примерно у 50% жителей.

Ранее, 10 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что популяционный иммунитет к коронавирусу в столице стабилизировался в районе 20%. 15 сентября Роспотребнадзор сообщил, что от 4,3% до 50,2% населения из 26 регионов России имеют иммунитет к инфекции. В 11 регионах иммунитет к вирусу есть у более 20% населения. Максимальная доля людей с иммунитетом отмечена среди детей в возрасте 1–6 лет и 7–13 лет. 

С последних чисел августа в России фиксируется рост числа случаев заражений коронавирусом. По данным оперштаба на 28 сентября, за сутки инфекцию обнаружили у 8 135 человек. Последний раз более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявляли 16 июня. 

В Москве за сутки выявлено 2 217 случаев, власти столицы советуют оставаться дома пожилым москвичам, лицам с хроническими заболеваниями и женщинам, а также попросили работодателей перевести максимально возможное число работников на удалёнку. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 159 573.

Ранее по теме: В Минздраве не ожидают повторения весеннего пика заболеваемости коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных