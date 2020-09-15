В нескольких регионах России у половины жителей есть иммунитет к коронавирусу
От 4,3% до 50,2% населения из 26 регионов России имеют иммунитет к коронавирусу, сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на исследование.
В ведомстве рассказали, что в 11 регионах иммунитет к вирусу есть у более 20% населения. Максимальная доля людей с иммунитетом отмечена среди детей в возрасте 1–6 лет и 7–13 лет: в этих возрастных группах показатель популяционного иммунитета в 1,3–2,1 раза превышает средний уровень в регионах. Среди представителей различных профессий наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен у медиков и педагогов. О каких регионах идет речь, в ведомстве не уточнили.
В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку от коронавируса, сообщили в оперштабе Москвы. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.