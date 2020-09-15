В нескольких регионах России у половины жителей есть иммунитет к коронавирусу

В ведомстве рассказали, что в 11 регионах иммунитет к вирусу есть у более 20% населения. Максимальная доля людей с иммунитетом отмечена среди детей в возрасте 1–6 лет и 7–13 лет: в этих возрастных группах показатель популяционного иммунитета в 1,3–2,1 раза превышает средний уровень в регионах. Среди представителей различных профессий наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен у медиков и педагогов. О каких регионах идет речь, в ведомстве не уточнили.