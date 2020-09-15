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В нескольких регионах России у половины жителей есть иммунитет к коронавирусу

Ведомости

От 4,3% до 50,2% населения из 26 регионов России имеют иммунитет к коронавирусу, сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на исследование.

В ведомстве рассказали, что в 11 регионах иммунитет к вирусу есть у более 20% населения. Максимальная доля людей с иммунитетом отмечена среди детей в возрасте 1–6 лет и 7–13 лет: в этих возрастных группах показатель популяционного иммунитета в 1,3–2,1 раза превышает средний уровень в регионах. Среди представителей различных профессий наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен у медиков и педагогов. О каких регионах идет речь, в ведомстве не уточнили.

В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку от коронавируса, сообщили в оперштабе Москвы. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: Минздрав назвал сроки доставки первых партий вакцины от коронавируса в регионы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных