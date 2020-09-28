В Минздраве не ожидают повторения весеннего пика заболеваемости коронавирусом

«Я думаю, что это маловероятно», — сказал Чуланов. По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, будет, но РФ не достигнет пика, который наблюдался в начале мая 2020 г. «Сейчас мы имеем ожидаемый подъем заболеваемости в связи с понятными причинами», — добавил он.