В Минздраве не ожидают повторения весеннего пика заболеваемости коронавирусом
Повторение майского пика заболеваемости коронавирусом в России маловероятно, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова.
«Я думаю, что это маловероятно», — сказал Чуланов. По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, будет, но РФ не достигнет пика, который наблюдался в начале мая 2020 г. «Сейчас мы имеем ожидаемый подъем заболеваемости в связи с понятными причинами», — добавил он.
Ранее сегодня советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре. Это произойдет после того, как число выявляемых новых случаев еще немного увеличится. Новый пик заболеваемости в России «вряд ли будет», подчеркнул Малеев.
По данным оперштаба, в России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 8135 человек. Вчера, 27 сентября, оперштаб сообщил о 7867 новых заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 159 573. Умерли за день 61 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 385. За сутки в России полностью выздоровели 2 702 человек. Общее число выздоровевших выросло до 945 920 человек.