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В Минздраве не ожидают повторения весеннего пика заболеваемости коронавирусом

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Повторение майского пика заболеваемости коронавирусом в России маловероятно, сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова.

«Я думаю, что это маловероятно», — сказал Чуланов. По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, будет, но РФ не достигнет пика, который наблюдался в начале мая 2020 г. «Сейчас мы имеем ожидаемый подъем заболеваемости в связи с понятными причинами», — добавил он.

Ранее сегодня советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре. Это произойдет после того, как число выявляемых новых случаев еще немного увеличится. Новый пик заболеваемости в России «вряд ли будет», подчеркнул Малеев. 

По данным оперштаба, в России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 8135 человек. Вчера, 27 сентября, оперштаб сообщил о 7867 новых заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 159 573. Умерли за день 61 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 385. За сутки в России полностью выздоровели 2 702 человек. Общее число выздоровевших выросло до 945 920 человек.

Ранее по теме: В России впервые с июня выявили более 8000 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных