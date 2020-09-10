Каждый пятый москвич обладает иммунитетом к коронавирусу

Ракова добавила, что этот показатель может высчитываться также на основе Т-клеточного иммунитета, который измерить сложнее. По ее словам, сейчас проводится исследование этого иммунитета, результаты работы будут получены примерно в конце октября. Тогда власти смогут предоставить уточненные данные по сопротивляемости к коронавирусу среди жителей столицы.