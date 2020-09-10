Каждый пятый москвич обладает иммунитетом к коронавирусу
Популяционный иммунитет жителей Москвы к коронавирусу, отражающий коллективный уровень сопротивляемости к инфекции, стабилизировался в районе 20%, заявила в эфире телеканала «Россия 24» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Популяционный иммунитет у нас стабилизировался и колеблется в районе 20%. Этот иммунитет мы измеряем на основании антител», — сказала она.
Ракова добавила, что этот показатель может высчитываться также на основе Т-клеточного иммунитета, который измерить сложнее. По ее словам, сейчас проводится исследование этого иммунитета, результаты работы будут получены примерно в конце октября. Тогда власти смогут предоставить уточненные данные по сопротивляемости к коронавирусу среди жителей столицы.
В конце августа Роспотребнадзор сообщил, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в 11 регионах России превысил 20%. Ранее сегодня исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал, что коллективный иммунитет россиян к вирусу, когда антитела будут у 67-70% населения, может сформироваться к осени 2021 года.
По данным оперативного штаба на 10 сентября, за сутки в Москвы было выявлено 695 новых случаев коронавируса. За весь период им заболели 269 079 человек, выздоровели — 226 274, умерли — 4947.