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Каждый пятый москвич обладает иммунитетом к коронавирусу

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Популяционный иммунитет жителей Москвы к коронавирусу, отражающий коллективный уровень сопротивляемости к инфекции, стабилизировался в районе 20%, заявила в эфире телеканала «Россия 24» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Популяционный иммунитет у нас стабилизировался и колеблется в районе 20%. Этот иммунитет мы измеряем на основании антител», — сказала она.

Ракова добавила, что этот показатель может высчитываться также на основе Т-клеточного иммунитета, который измерить сложнее. По ее словам, сейчас проводится исследование этого иммунитета, результаты работы будут получены примерно в конце октября. Тогда власти смогут предоставить уточненные данные по сопротивляемости к коронавирусу среди жителей столицы.

В конце августа Роспотребнадзор сообщил, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в 11 регионах России превысил 20%. Ранее сегодня исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов рассказал, что коллективный иммунитет россиян к вирусу, когда антитела будут у 67-70% населения, может сформироваться к осени 2021 года.

По данным оперативного штаба на 10 сентября, за сутки в Москвы было выявлено 695 новых случаев коронавируса. За весь период им заболели 269 079 человек, выздоровели — 226 274, умерли — 4947.

Ранее по теме: В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отсутствии коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных