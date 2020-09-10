В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отсутствии коронавируса

«Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус… Но если ПЦР-тест на коронавиурс отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом как было раньше», — сказала Ракова.