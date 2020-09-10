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В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отсутствии коронавируса

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Власти Москвы отменят обязательный карантин для больных ОРВИ, которые сдали отрицательный тест на коронавирус, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

«Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус… Но если ПЦР-тест на коронавиурс отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом как было раньше», — сказала Ракова.

Она пояснила, что для жителей с симптомами ОРВИ больше «не будет никакого карантина», также они больше не обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

Помимо этого, продолжила Ракова, в Москве планируют увеличить объемы тестирования на грипп.

«Скорая помощь в случае госпитализации пациента в больницу в обязательном порядке должна сделать тест на грипп», — отметила Ракова.

21 апреля мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей с ОРВИ соблюдать режим полной домашней изоляции наравне с больными коронавирусом. Тогда Ракова говорила, что из-за сложностей отличия коронавируса от простой инфекции симптомы ОРВИ у москвичей будут считаться основанием для подозрения на коронавирус.

Ранее по теме: Собянин обязал москвичей с ОРВИ соблюдать самоизоляцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных