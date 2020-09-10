В Москве отменят карантин для больных ОРВИ при отсутствии коронавируса
Власти Москвы отменят обязательный карантин для больных ОРВИ, которые сдали отрицательный тест на коронавирус, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
«Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус… Но если ПЦР-тест на коронавиурс отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом как было раньше», — сказала Ракова.
Она пояснила, что для жителей с симптомами ОРВИ больше «не будет никакого карантина», также они больше не обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.
Помимо этого, продолжила Ракова, в Москве планируют увеличить объемы тестирования на грипп.
«Скорая помощь в случае госпитализации пациента в больницу в обязательном порядке должна сделать тест на грипп», — отметила Ракова.
21 апреля мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей с ОРВИ соблюдать режим полной домашней изоляции наравне с больными коронавирусом. Тогда Ракова говорила, что из-за сложностей отличия коронавируса от простой инфекции симптомы ОРВИ у москвичей будут считаться основанием для подозрения на коронавирус.