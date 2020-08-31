Иммунитет к коронавирусу превысил 20% в 11 регионах России

31 августа в России начался второй этап исследований. Он начнется в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях и в Хабаровском крае. Результаты исследований необходимы для эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию коронавирусу, объяснили в Роспотребнадзоре.