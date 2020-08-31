Иммунитет к коронавирусу превысил 20% в 11 регионах России
Уровень популяционного иммунитета в 11 регионах России превысил 20%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составляет более 20%», ‒ говорится в сообщении.
На первом этапе исследования уровня коллективного иммунитета к коронавирусу обследовано более 71 800 человек в 26 российских субъектах. Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста. В социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования, отметили в ведомстве.
31 августа в России начался второй этап исследований. Он начнется в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях и в Хабаровском крае. Результаты исследований необходимы для эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию коронавирусу, объяснили в Роспотребнадзоре.
Ранее сегодня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что антитела к коронавирусу выявлены у 13,3% работников сферы образования в столице.