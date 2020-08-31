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Иммунитет к коронавирусу превысил 20% в 11 регионах России

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Уровень популяционного иммунитета в 11 регионах России превысил 20%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составляет более 20%», ‒ говорится в сообщении.

На первом этапе исследования уровня коллективного иммунитета к коронавирусу обследовано более 71 800 человек в 26 российских субъектах. Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста. В социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования, отметили в ведомстве.

31 августа в России начался второй этап исследований. Он начнется в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях и в Хабаровском крае. Результаты исследований необходимы для эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидситуации, выработки рекомендаций по противодействию коронавирусу, объяснили в Роспотребнадзоре.

Ранее сегодня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что антитела к коронавирусу выявлены у 13,3% работников сферы образования в столице.

Ранее по теме: Власти Москвы назвали долю учителей с иммунитетом к коронавирусу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных