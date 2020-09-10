Эксперт назвал срок появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в России к осени 2021 года, заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов, сообщает «Интерфакс».
«За счет вакцинации и за счет естественного течения заболевания мы можем сформировать коллективный иммунитет к осени 2021 года», — сказал Лиознов. Он отметил, что для коллективного иммунитета требуется наличие антител у 67-70% населения, сегодня в России этот показатель составляет около 20%.
Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что число зараженных коронавирусом в России осенью может увеличиться, но не фатально. Пока не будет приобретен коллективный иммунитет, ситуация с коронавирусом в стране будет сохраняться на текущих показателях, добавил он.
В России за сутки выявили 5363 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 046 370 в 85 регионах. Умерли за день 128 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 263. Продолжают лечение более 165 000 человек.