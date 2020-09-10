Эксперт назвал срок появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России

«За счет вакцинации и за счет естественного течения заболевания мы можем сформировать коллективный иммунитет к осени 2021 года», — сказал Лиознов. Он отметил, что для коллективного иммунитета требуется наличие антител у 67-70% населения, сегодня в России этот показатель составляет около 20%.