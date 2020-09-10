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Эксперт назвал срок появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России

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Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в России к осени 2021 года, заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов, сообщает «Интерфакс».

«За счет вакцинации и за счет естественного течения заболевания мы можем сформировать коллективный иммунитет к осени 2021 года», — сказал Лиознов. Он отметил, что для коллективного иммунитета требуется наличие антител у 67-70% населения, сегодня в России этот показатель составляет около 20%.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что число зараженных коронавирусом в России осенью может увеличиться, но не фатально. Пока не будет приобретен коллективный иммунитет, ситуация с коронавирусом в стране будет сохраняться на текущих показателях, добавил он.

В России за сутки выявили 5363 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 046 370 в 85 регионах. Умерли за день 128 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 263. Продолжают лечение более 165 000 человек.

Ранее по теме: Роспотребнадзор назвал долю переболевших коронавирусом россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных