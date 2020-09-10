В России за сутки выявили 5363 новых случая коронавируса

По данным Университета Джона Хопкинса на 10 сентября, в мире зарегистрировано около 27,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 903 000 человек умерли. Наибольшая заболеваемость коронавирусом отмечается в США – около 6,4 млн зараженных, Индия – около 4,6 млн и Бразилия – около 4,2 млн. Россия занимает 4-е место в мире по уровню заболеваемости.