В России за сутки выявили 5363 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 5363 новых случая коронавирусаУмерли за сутки 128 пациентов, продолжают лечение более 165 000 человек
В России за сутки выявили 5363 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 046 370 в 85 регионах. Умерли за день 128 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 263. Продолжают лечение более 165 000 человек.
Вчера, 9 сентября, оперштаб сообщил о 5218 новых заболевших.
По данным штаба, в Москве за сутки выявлено 695 новых случаев заражения. За весь период заразились коронавирусом 269 079 человек, выздоровели – 226 274, умерли – 4947.
В топ-5 регионов по приросту заболеваемости коронавирусом также вошли Санкт-Петербург (+215) случаев заражения за сутки, Подмосковье (+169), Нижегородская область (+163) и Ростовская область (+155). Всего в Москве зарегистрировано 269 079 случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 69 833, в Санкт-Петербурге – 38 651.
По данным Университета Джона Хопкинса на 10 сентября, в мире зарегистрировано около 27,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 903 000 человек умерли. Наибольшая заболеваемость коронавирусом отмечается в США – около 6,4 млн зараженных, Индия – около 4,6 млн и Бразилия – около 4,2 млн. Россия занимает 4-е место в мире по уровню заболеваемости.