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В России за сутки выявили 5363 новых случая коронавируса

Умерли за сутки 128 пациентов, продолжают лечение более 165 000 человек
Дарья Савенкова
Валерий Шарифулин / ТАСС

В России за сутки выявили 5363 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 046 370 в 85 регионах. Умерли за день 128 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 263. Продолжают лечение более 165 000 человек.

Вчера, 9 сентября, оперштаб сообщил о 5218 новых заболевших.

По данным штаба, в Москве за сутки выявлено 695 новых случаев заражения. За весь период заразились коронавирусом 269 079 человек, выздоровели – 226 274, умерли – 4947.

В топ-5 регионов по приросту заболеваемости коронавирусом также вошли Санкт-Петербург (+215) случаев заражения за сутки, Подмосковье (+169), Нижегородская область (+163) и Ростовская область (+155). Всего в Москве зарегистрировано 269 079 случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 69 833, в Санкт-Петербурге – 38 651.

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По данным Университета Джона Хопкинса на 10 сентября, в мире зарегистрировано около 27,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 903 000 человек умерли. Наибольшая заболеваемость коронавирусом отмечается в США – около 6,4 млн зараженных, Индия – около 4,6 млн и Бразилия – около 4,2 млн. Россия занимает 4-е место в мире по уровню заболеваемости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных