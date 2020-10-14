Минпромторг планирует выпускать 15 млн доз вакцины «Спутник V» в месяц

«Мы ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 миллиона планируем выйти в декабре, 3-3,5 миллиона — январь, и дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы будем в состоянии производить 15 миллионов в месяц весной следующего года», — заявил Мантуров (цитата по «РИА Новости»).