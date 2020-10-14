Минпромторг планирует выпускать 15 млн доз вакцины «Спутник V» в месяц
Объем производства вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, планируется нарастить до 15 млн доз в месяц весной 2021 года, сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«Мы ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 миллиона планируем выйти в декабре, 3-3,5 миллиона — январь, и дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы будем в состоянии производить 15 миллионов в месяц весной следующего года», — заявил Мантуров (цитата по «РИА Новости»).
Министр рассказал, что, в первую очередь, вакцина будет поставляться для граждан России, затем, когда появится возможность, начнется ее экспорт. Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже заключил соглашения о поставке российской вакцины с несколькими зарубежными странами, отметил Мантуров.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что 15 октября планируется зарегистрировать вторую российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре «Вектор». 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.