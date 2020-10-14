ЕС может ввести санкции против НИИ органической химии и технологии
Евросоюз планирует ввести санкции из-за инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным в отношении российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, сообщает агентство DPA со ссылкой на собственные источники.
«В число лиц, которые попадут под санкции, входят сотрудники силовых структур, речь также идет о Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии», — пишет агентство.
ЕС готовит адресные антироссийские санкции в связи с возможным отравлением Навального ядом из группы «Новичок». По данным немецкого агентства, ограничительные меры уже согласованы по шести гражданам и одной компании.
Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки самолета. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка».