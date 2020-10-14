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ЕС может ввести санкции против НИИ органической химии и технологии

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Евросоюз планирует ввести санкции из-за инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным в отношении российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, сообщает агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

«В число лиц, которые попадут под санкции, входят сотрудники силовых структур, речь также идет о Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии», — пишет агентство.

ЕС готовит адресные антироссийские санкции в связи с возможным отравлением Навального ядом из группы «Новичок». По данным немецкого агентства, ограничительные меры уже согласованы по шести гражданам и одной компании. 

Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки самолета. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных