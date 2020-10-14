ЕС может ввести санкции против НИИ органической химии и технологии

Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки самолета. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка».