Песков прокомментировал слова Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС
Россия не готова сталкиваться с таким отношением стран Евросоюза, которое они позволяют себе в связи с ситуацией вокруг основателя ФБК Алексея Навального, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очевидно, что в своё время не Россия была инициатором свертывания диалога по всем возможным направлениям. Очевидно, что именно Россия не встречает понимания в своих попытках как-то возобновить этот диалог. И очевидно, что Россия, конечно же, не готова сталкиваться с таким отношением, с которым мы сталкиваемся на фоне инцидента с берлинским пациентом, — сказал Песков, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможности прекращения диалога со странами Евросоюза.
Ранее Лавров, выступая на встрече международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом, так как западные политики не видят необходимости во взаимном уважении. Так глава российского МИД прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о том, что у ЕС с нынешней российской властью не складывается геополитическое партнерство. Она объяснила это тем, что Москва якобы пытается устранять своих политических противников, в том числе Навального, а также вмешивается во внутренние дела третьих стран.
Позже СМИ стало известно, что ЕС уже согласовал санкции в связи с инцидентом с Навальным, которые коснутся шести человек и одной компании, а также готовится ввести их в ближайшие дни. Лавров заявил, что Россия готова к зеркальному ответу на такие действия. О намерении ввести санкции Брюссель официально уведомил Москву заранее.
Навальный потерял сознание 20 августа в самолете Томск-Москва. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки, где впал в кому. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где в начале сентября он вышел из комы. Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка». Позже это частично подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой нашли в анализах основателя ФБК следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не занесенного в конвенцию о запрещении химического оружия.