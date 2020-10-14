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Песков прокомментировал слова Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС

Ведомости

Россия не готова сталкиваться с таким отношением стран Евросоюза, которое они позволяют себе в связи с ситуацией вокруг основателя ФБК Алексея Навального, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что в своё время не Россия была инициатором свертывания диалога по всем возможным направлениям. Очевидно, что именно Россия не встречает понимания в своих попытках как-то возобновить этот диалог. И очевидно, что Россия, конечно же, не готова сталкиваться с таким отношением, с которым мы сталкиваемся на фоне инцидента с берлинским пациентом, — сказал Песков, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможности прекращения диалога со странами Евросоюза.

Ранее Лавров, выступая на встрече международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом, так как западные политики не видят необходимости во взаимном уважении. Так глава российского МИД прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о том, что у ЕС с нынешней российской властью не складывается геополитическое партнерство. Она объяснила это тем, что Москва якобы пытается устранять своих политических противников, в том числе Навального, а также вмешивается во внутренние дела третьих стран.

Позже СМИ стало известно, что ЕС уже согласовал санкции в связи с инцидентом с Навальным, которые коснутся шести человек и одной компании, а также готовится ввести их в ближайшие дни. Лавров заявил, что Россия готова к зеркальному ответу на такие действия. О намерении ввести санкции Брюссель официально уведомил Москву заранее.

Навальный потерял сознание 20 августа в самолете Томск-Москва. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки, где впал в кому. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где в начале сентября он вышел из комы. Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка». Позже это частично подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой нашли в анализах основателя ФБК следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не занесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. 

Ранее по теме: Лавров допустил прекращение диалога с ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных