Навальный назвал имена оплативших его лечение в Германии
Счет за лечение основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите» оплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и «айтишник» Роман Иванов. Об этом Навальный сообщил на своей странице в Instagram.
«Финальный счет за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину: предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко, айтишником Романом Ивановым», – говорится в сообщении. Основатель ФБК также рассказал, что его перелет в Берлин стоимостью 79 000 евро оплатил предприниматель Борис Зимин, дальнейшие расходы на прибывание и лечение Навального в «Шарите» взял на себя Чичваркин.
По словам Навального, пока срок его восстановления пока неясен. «Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идет хорошо», – сообщил он. Навальный отметил, что в России заблокированы его банковские счета и счета его семьи, а также его счет индивидуального предпринимателя.
Навальный потерял сознание 20 августа в самолете Томск-Москва. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки, где впал в кому. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где в начале сентября он вышел из комы. Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка».