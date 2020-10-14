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Навальный назвал имена оплативших его лечение в Германии

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Счет за лечение основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите» оплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и «айтишник» Роман Иванов. Об этом Навальный сообщил на своей странице в Instagram.

«Финальный счет за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину: предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко, айтишником Романом Ивановым», – говорится в сообщении. Основатель ФБК также рассказал, что его перелет в Берлин стоимостью 79 000 евро оплатил предприниматель Борис Зимин, дальнейшие расходы на прибывание и лечение Навального в «Шарите» взял на себя Чичваркин.

По словам Навального, пока срок его восстановления пока неясен. «Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идет хорошо», – сообщил он. Навальный отметил, что в России заблокированы его банковские счета и счета его семьи, а также его счет индивидуального предпринимателя.

Навальный потерял сознание 20 августа в самолете Томск-Москва. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки, где впал в кому. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где в начале сентября он вышел из комы. Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных