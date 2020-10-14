Навальный назвал имена оплативших его лечение в Германии

Навальный потерял сознание 20 августа в самолете Томск-Москва. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки, где впал в кому. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где в начале сентября он вышел из комы. Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка».