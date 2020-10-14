Голикова и Попова сделали прививку от коронавируса

Голикова эту информацию подтвердила, отметив, что прививка была сделана в рамках клинических исследований вакцины, то есть на первой и второй фазе, чтобы проверить ее эффективность и безопасность. «Действительно, мы прошли уже два этапа. Ни на первом, ни на втором этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений, и в процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали», – рассказала она.