Голикова и Попова сделали прививку от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививку от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин, обращаясь к Голиковой на совещании с членами правительства. Трансляцию видеоконференции вел телеканал «Россия 24». Прививку разработал центр «Вектор». О регистраници вакцины в ходе совещания сообщил Путин.
«Насколько мне известно, вы сами в числе этих 40 000 (добровольцев) тоже сделали себе прививку – и вы, и главный санитарный врач России Попова Анна Юрьевна. Вы сделали себе уже вторую прививку, вторую часть этой прививки?», – спросил Путин.
Голикова эту информацию подтвердила, отметив, что прививка была сделана в рамках клинических исследований вакцины, то есть на первой и второй фазе, чтобы проверить ее эффективность и безопасность. «Действительно, мы прошли уже два этапа. Ни на первом, ни на втором этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений, и в процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали», – рассказала она.
По словам Голиковой, у всех участников первой и второй фазы клинических исследований после прививки не поднималась температура, титры антител к коронавирусу появились «достаточно на высоком и хорошем уровне».
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.
Ранее прививку от коронавируса сделали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, мэр Москвы Сергей Собянин, а также почти все руководство Минобороны.