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Крымские ученые заявили о разработке новой вакцины от коронавируса

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Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от коронавируса, которую можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать. Об этом рассказал руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», — цитирует «РИА Новости» ученого. По его словам, при создании вакцины специалисты опирались на свой опыт не только в вирусологии, но и в генетике. Он также заявил о готовности запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения необходимого финансирования.

14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в центре «Вектор». Первую вакцину от коронавируса разработали в научном центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от Гамалеи. Планируется привить около 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных