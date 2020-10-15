Крымские ученые заявили о разработке новой вакцины от коронавируса

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», — цитирует «РИА Новости» ученого. По его словам, при создании вакцины специалисты опирались на свой опыт не только в вирусологии, но и в генетике. Он также заявил о готовности запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения необходимого финансирования.