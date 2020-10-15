Крымские ученые заявили о разработке новой вакцины от коронавируса
Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от коронавируса, которую можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать. Об этом рассказал руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.
«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», — цитирует «РИА Новости» ученого. По его словам, при создании вакцины специалисты опирались на свой опыт не только в вирусологии, но и в генетике. Он также заявил о готовности запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения необходимого финансирования.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в центре «Вектор». Первую вакцину от коронавируса разработали в научном центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от Гамалеи. Планируется привить около 40 000 добровольцев.