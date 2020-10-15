Третья вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в ноябре
Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Чумакова, может быть зарегистрирована в России через месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
«Я хочу сказать, что Российская Федерации имеет две вакцины, и третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована», – сказала Попова 15 октября на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате. Она отметила, что специалисты центра им. Чумакова имеют большой опыт в вакцинологии.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи, она получила название «Спутник V». 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Президент отметил, что третья вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась в центре Чумакова, «на подходе», 6 октября в России начались ее испытания.
По данным оперативного штаба на 15 октября, в России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса, выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. 14 октября оперштаб сообщал о рекордных 14 231 новых случаях коронавируса.