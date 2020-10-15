Третья вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в ноябре

«Я хочу сказать, что Российская Федерации имеет две вакцины, и третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована», – сказала Попова 15 октября на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате. Она отметила, что специалисты центра им. Чумакова имеют большой опыт в вакцинологии.