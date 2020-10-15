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Третья вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в ноябре

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Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Чумакова, может быть зарегистрирована в России через месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

«Я хочу сказать, что Российская Федерации имеет две вакцины, и третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована», – сказала Попова 15 октября на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате. Она отметила, что специалисты центра им. Чумакова имеют большой опыт в вакцинологии.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи, она получила название «Спутник V». 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Президент отметил, что третья вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась в центре Чумакова, «на подходе», 6 октября в России начались ее испытания.

По данным оперативного штаба на 15 октября, в России за последние сутки выявили 13 754 новых случая коронавируса, выздоровели 8 392 заболевших, 286 пациентов умерли. 14 октября оперштаб сообщал о рекордных 14 231 новых случаях коронавируса.

Ранее по теме: Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных