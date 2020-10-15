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Космонавты нашли утечку воздуха на МКС с помощью пакетика чая

Ведомости

Космонавты на Международной космической станции (МКС) нашли предполагаемое место утечки воздуха после того, как камеры зафиксировали движение пакетика чая в невесомости, сообщил член экипажа российский космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами (ЦУП), передает ТАСС.

«Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая (в модуле "Звезда") перед закрытием переходной камеры», — сказал Анатолий Иванишин. По его словам, удалось зафиксировать движение пакетика.

Специалист подмосковного центра управления полетами посоветовал космонавтам заклеить предполагаемую утечку скотчем. «Как появится время и будет возможность, — заклеить скотчем эту предполагаемую утечку», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Утечку воздуха обнаружили на МКС в конце августа. Изначально предполагалось, что утечка произошла в модулях американского сегмента, однако позже выяснилось, что она находится в российском модуле «Звезда».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных