Космонавты нашли утечку воздуха на МКС с помощью пакетика чая
Космонавты на Международной космической станции (МКС) нашли предполагаемое место утечки воздуха после того, как камеры зафиксировали движение пакетика чая в невесомости, сообщил член экипажа российский космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами (ЦУП), передает ТАСС.
«Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая (в модуле "Звезда") перед закрытием переходной камеры», — сказал Анатолий Иванишин. По его словам, удалось зафиксировать движение пакетика.
Специалист подмосковного центра управления полетами посоветовал космонавтам заклеить предполагаемую утечку скотчем. «Как появится время и будет возможность, — заклеить скотчем эту предполагаемую утечку», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Утечку воздуха обнаружили на МКС в конце августа. Изначально предполагалось, что утечка произошла в модулях американского сегмента, однако позже выяснилось, что она находится в российском модуле «Звезда».