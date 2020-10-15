Власти Москвы допустили распространение системы check-in на госучреждения

«Если он (опыт применения системы) будет удачным, то я думаю, что можно будет попробовать его применить, в первую очередь, может быть, и на каких-то государственных учреждениях», – сказал Немерюк, отвечая на вопрос о том, будет ли система распространена в случае ее успеха на другие учреждения – театры, кинотеатры, рестораны или кафе. Он отметил, что власти Москвы пока не обсуждали распространение системы на частные учреждения.