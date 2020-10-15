Власти Москвы допустили распространение системы check-in на госучреждения
Москвы могут распространить систему check-in на госучреждения, если эксперимент с ночными клубами будет успешен, заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Если он (опыт применения системы) будет удачным, то я думаю, что можно будет попробовать его применить, в первую очередь, может быть, и на каких-то государственных учреждениях», – сказал Немерюк, отвечая на вопрос о том, будет ли система распространена в случае ее успеха на другие учреждения – театры, кинотеатры, рестораны или кафе. Он отметил, что власти Москвы пока не обсуждали распространение системы на частные учреждения.
15 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что посещение ночных клубов и баров в Москве станет возможным только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377. Мэр пояснил, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус. Позже власти Москвы приняли решение, что вход во все культурные учреждения города с 19 октября будет возможен только по электронным билетам.