Собянин уточнил правила подачи данных о сотрудниках на удаленке
Работодатели могут не отчитываться о переведенных на удаленку сотрудниках каждую неделю, если информация не изменилась, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.
«В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданскоправовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется», — говорится в документе.
Работодатели должны также сообщать о сотрудниках, чередующих удаленку и работу в офисе, а также о работающих по сменам. При этом на рабочих местах одновременно должно находиться не более 70% сотрудников, отмечается в указе.
6 октября Собянин обязал работодателей Москвы еженедельно с 12 октября представлять правительству данные о сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим работы в соответствии с требованиями, нацеленными на борьбу с коронавирусом. Среди необходимых сведений — номера мобильных телефонов, транспортных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Кроме того, работодатели обязаны предоставлять информацию о количестве сотрудников.