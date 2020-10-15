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Собянин уточнил правила подачи данных о сотрудниках на удаленке

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Работодатели могут не отчитываться о переведенных на удаленку сотрудниках каждую неделю, если информация не изменилась, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

«В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданскоправовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется», — говорится в документе.

Работодатели должны также сообщать о сотрудниках, чередующих удаленку и работу в офисе, а также о работающих по сменам. При этом на рабочих местах одновременно должно находиться не более 70% сотрудников, отмечается в указе.

6 октября Собянин обязал работодателей Москвы еженедельно с 12 октября представлять правительству данные о сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим работы в соответствии с требованиями, нацеленными на борьбу с коронавирусом. Среди необходимых сведений — номера мобильных телефонов, транспортных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Кроме того, работодатели обязаны предоставлять информацию о количестве сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных