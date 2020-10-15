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В Минздраве заявили о росте риска смерти от COVID-19 при болезнях сердца

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Сердечно-сосудистые заболевания повышают риск госпитализации при заражении коронавирусом в шесть раз, риск смерти – в 12 раз, заявил директор НМИЦ кардиологии, главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в ходе пресс-конференции.

«Достоверно (сердечно-сосудистые заболевания. – прим. ред.) не увеличивают риск заболеть COVID-19, но определяют более тяжелое течение. Они увеличивают риск госпитализаций в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в двенадцать раз», — сказал Бойцов.

Кардиолог добавил, что сердечно-сосудистые заболевания встречаются у трети госпитализированных пациентов с коронавирусом и являются самыми частыми сопутствующими заболеваниями при коронавирусе.

Ранее главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина заявила, что в первую очередь коронавирус воздействует на легкие и может вызвать их отек. Масса легких пациента с коронавирусом может вырасти с 350 г до 2 кг каждое.

Ранее по теме: Патологоанатом рассказала о влиянии коронавируса на органы человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных