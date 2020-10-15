В Минздраве заявили о росте риска смерти от COVID-19 при болезнях сердца

Ранее главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина заявила, что в первую очередь коронавирус воздействует на легкие и может вызвать их отек. Масса легких пациента с коронавирусом может вырасти с 350 г до 2 кг каждое.