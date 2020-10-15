В Минздраве заявили о росте риска смерти от COVID-19 при болезнях сердца
Сердечно-сосудистые заболевания повышают риск госпитализации при заражении коронавирусом в шесть раз, риск смерти – в 12 раз, заявил директор НМИЦ кардиологии, главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в ходе пресс-конференции.
«Достоверно (сердечно-сосудистые заболевания. – прим. ред.) не увеличивают риск заболеть COVID-19, но определяют более тяжелое течение. Они увеличивают риск госпитализаций в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в двенадцать раз», — сказал Бойцов.
Кардиолог добавил, что сердечно-сосудистые заболевания встречаются у трети госпитализированных пациентов с коронавирусом и являются самыми частыми сопутствующими заболеваниями при коронавирусе.
Ранее главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина заявила, что в первую очередь коронавирус воздействует на легкие и может вызвать их отек. Масса легких пациента с коронавирусом может вырасти с 350 г до 2 кг каждое.