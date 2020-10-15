Патологоанатом рассказала о влиянии коронавируса на органы человека

В конце сентября главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов назвал заболевания, которые могут увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Риск тяжелого течения коронавируса выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями. Это болезни при которых собственная иммунная система поражает нервную систему (головной и спинной мозг, периферические нервы), поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система», — пояснил Богдано