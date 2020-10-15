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Патологоанатом рассказала о влиянии коронавируса на органы человека

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В первую очередь коронавирус воздействует на легкие, вызывая массивный отек этого органа, заявила главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24». По ее словам, масса легких у пациента с коронавирусом может вырасти с 350 г до 2 кг каждое.

Гришина рассказала о пациенте, который болел коронавирусом три недели: вскрытие показало, что вес его легких увеличился до 1,5 кг, при этом остальные органы были здоровы. «Это практически массивный отек. Просто микроциркуляция переполнена кровью и начинается инсудация в просвет альвеол», — сказала она.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что в результате перенесенной коронавирусной инфекции страдают не только легкие, но и сердце. Переболевшим, по его словам, необходима реабилитация, чтобы вернуться к привычному образу жизни.

В конце сентября главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов назвал заболевания, которые могут увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Риск тяжелого течения коронавируса выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями. Это болезни при которых собственная иммунная система поражает нервную систему (головной и спинной мозг, периферические нервы), поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система», — пояснил Богдано

Ранее по теме: В Минздраве назвали болезни с риском тяжелого течения COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных