Патологоанатом рассказала о влиянии коронавируса на органы человека
В первую очередь коронавирус воздействует на легкие, вызывая массивный отек этого органа, заявила главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24». По ее словам, масса легких у пациента с коронавирусом может вырасти с 350 г до 2 кг каждое.
Гришина рассказала о пациенте, который болел коронавирусом три недели: вскрытие показало, что вес его легких увеличился до 1,5 кг, при этом остальные органы были здоровы. «Это практически массивный отек. Просто микроциркуляция переполнена кровью и начинается инсудация в просвет альвеол», — сказала она.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что в результате перенесенной коронавирусной инфекции страдают не только легкие, но и сердце. Переболевшим, по его словам, необходима реабилитация, чтобы вернуться к привычному образу жизни.
В конце сентября главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов назвал заболевания, которые могут увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Риск тяжелого течения коронавируса выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями. Это болезни при которых собственная иммунная система поражает нервную систему (головной и спинной мозг, периферические нервы), поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система», — пояснил Богдано