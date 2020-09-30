В Минздраве назвали болезни с риском тяжелого течения COVID-19
Главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов назвал заболевания, которые могут увеличить риск тяжелого течения коронавируса. К ним, по его словам, относятся нейроиммунологические заболевания, пишут «РИА Новости».
«Риск тяжелого течения коронавируса, а соответственно, и смерти от него, выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями. Это болезни при которых собственная иммунная система поражает нервную систему (головной и спинной мозг, периферические нервы), поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система», — пояснил Богданов. Невролог рассказал, что к таким заболеваниям относятся рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз и патологическая мышечная слабость — миастения. При подобных заболеваниях у человека страдает дыхательная система, что может осложнить течение любых легочных патологий, объяснил врач.
Также, по мнению Богданова, повышают риск развития тяжелого течения коронавируса двигательные расстройства, которые ограничивают движения человека. В группу риска входят пациенты после инсульта, черепно-мозговой травмы и так далее. Из-за обездвиженности у пациентов повышается риск развития застойной пневмонии, которая может обострить состояние при коронавирусе, уточнил Богданов.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.