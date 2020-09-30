В Минздраве назвали болезни с риском тяжелого течения COVID-19

«Риск тяжелого течения коронавируса, а соответственно, и смерти от него, выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями. Это болезни при которых собственная иммунная система поражает нервную систему (головной и спинной мозг, периферические нервы), поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система», — пояснил Богданов. Невролог рассказал, что к таким заболеваниям относятся рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз и патологическая мышечная слабость — миастения. При подобных заболеваниях у человека страдает дыхательная система, что может осложнить течение любых легочных патологий, объяснил врач.