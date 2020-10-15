Попова назвала циркулирующие в России штаммы коронавируса
На сегодняшний день в России циркулируют европейский и азиатский штаммы коронавируса, однако последний не является китайским, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.
«На сегодняшний день могу сказать, что на территории Российской Федерации циркулируют варианты коронавируса… европейский, привезенный из Европы, из ряда стран Азии, но не китайский, который есть в нашем Закавказье», — сказала она.
Попова подчеркнула, что в России нет штаммов, завезенных из Китая. Она также добавила, что до начала марта текущего года Россия была «свободна от ковида», что дало время подготовиться к пандемии.
Вспышка коронавируса произошла в китайской провинции Ухань в декабре 2019 г. и начала распространяться по миру. По данным университета Джонса Хопкинса на 15 октября, сейчас коронавирус обнаружен у 38 599 508 жителей планеты. В России число подтвержденных случаев заражения составляет 1 354 163.