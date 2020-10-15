Собянин объяснил введение регистрации посетителей баров
Ввести систему посещения ночных клубов и баров Москвы по QR-кодам предложили представители этих заведений, чтобы избежать закрытия, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие», — цитирует Собянина ТАСС. Эта мера в случае заражения одного из посетителей поможет выявить контактировавших с ним людей, объяснил мэр.
15 октября Собянин заявил, что посещение ночных клубов и баров в Москве станет возможным только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.
Позже руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сказал, что власти Москвы могут распространить систему check-in на госучреждения, если эксперимент с ночными клубами будет успешен.