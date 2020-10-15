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В Подмосковье запретят посещение развлекательных заведений в ночное время

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел временный запрет на посещение развлекательных заведений в ночное время в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.

Так, с 17 октября будут запрещены развлекательные мероприятия в период с 0.00 до 8.00 во всех подмосковных заведениях, в том числе организациях, предоставляющих услуги общественного питания. Как отмечается в тексте постановления, под развлекательными мероприятиями стоит понимать «коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения».

В рамках постановления губернатора запрещено «посещение гражданами с 00 часов 00 минут по 08 часов 00 минут по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий», следует из документа.

В Подмосковье также действуют ограничения на работу бань, заведений общепита, салонов красоты, ателье, гостиниц и проч. Их деятельность возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что посещение ночных клубов и баров в Москве станет возможным только при условии регистрации номеров телефонов. Мэр пояснил, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус.

Ранее по теме: Собянин объяснил введение регистрации посетителей баров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных