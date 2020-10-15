В Подмосковье запретят посещение развлекательных заведений в ночное время
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел временный запрет на посещение развлекательных заведений в ночное время в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.
Так, с 17 октября будут запрещены развлекательные мероприятия в период с 0.00 до 8.00 во всех подмосковных заведениях, в том числе организациях, предоставляющих услуги общественного питания. Как отмечается в тексте постановления, под развлекательными мероприятиями стоит понимать «коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения».
В рамках постановления губернатора запрещено «посещение гражданами с 00 часов 00 минут по 08 часов 00 минут по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий», следует из документа.
В Подмосковье также действуют ограничения на работу бань, заведений общепита, салонов красоты, ателье, гостиниц и проч. Их деятельность возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что посещение ночных клубов и баров в Москве станет возможным только при условии регистрации номеров телефонов. Мэр пояснил, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус.