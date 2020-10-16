ФАС согласовала предельную цену лекарства от коронавируса

«После регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир, его стоимость за упаковку 50 таблеток в субъектах РФ составит 5500 руб. включая НДС без учета региональных надбавок», – говорится в сообщении. Максимальная стоимость препарата с учетом надбавок может составить 6875 руб. с НДС. На сегодняшний день цена лекарства в аптеках Москвы варьируется от 11 320 руб. до 16 306 руб. Таким образом, его стоимость будет снижена более чем вдвое, отметили в ФАС.