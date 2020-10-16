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ФАС согласовала предельную цену лекарства от коронавируса

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на лекарство для лечения коронавируса фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку или 5500 руб. за упаковку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«После регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир, его стоимость за упаковку 50 таблеток в субъектах РФ составит 5500 руб. включая НДС без учета региональных надбавок», – говорится в сообщении. Максимальная стоимость препарата с учетом надбавок может составить 6875 руб. с НДС. На сегодняшний день цена лекарства в аптеках Москвы варьируется от 11 320 руб. до 16 306 руб. Таким образом, его стоимость будет снижена более чем вдвое, отметили в ФАС.

Ориентиром при определении предельной отпускной цены была стоимость фавипиравира в странах, где он находится в обращении. Препараты с таким международным непатентованным наименованием (МНН) есть в Индии и Китае. В частности, стоимость оригинального препарата «Авиган» составляет 100 руб. за таблетку, объяснили в антимонопольной службе.

Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с МНН фавипиравир в амбулаторных условиях. Производители сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб. Позже ФАС направила запросы производителям препарата от коронавируса «Арепливир» по поводу обоснованности оптовой цены на лекарство.

Вскоре препараты от коронавируса, разрешенные для амбулаторного применения, были внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство.

Ранее по теме: Цена препарата от коронавируса «Авифавир» составит около 8000 рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных