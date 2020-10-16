ФАС согласовала предельную цену лекарства от коронавируса
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на лекарство для лечения коронавируса фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку или 5500 руб. за упаковку, сообщили в пресс-службе ведомства.
«После регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир, его стоимость за упаковку 50 таблеток в субъектах РФ составит 5500 руб. включая НДС без учета региональных надбавок», – говорится в сообщении. Максимальная стоимость препарата с учетом надбавок может составить 6875 руб. с НДС. На сегодняшний день цена лекарства в аптеках Москвы варьируется от 11 320 руб. до 16 306 руб. Таким образом, его стоимость будет снижена более чем вдвое, отметили в ФАС.
Ориентиром при определении предельной отпускной цены была стоимость фавипиравира в странах, где он находится в обращении. Препараты с таким международным непатентованным наименованием (МНН) есть в Индии и Китае. В частности, стоимость оригинального препарата «Авиган» составляет 100 руб. за таблетку, объяснили в антимонопольной службе.
Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с МНН фавипиравир в амбулаторных условиях. Производители сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб. Позже ФАС направила запросы производителям препарата от коронавируса «Арепливир» по поводу обоснованности оптовой цены на лекарство.
Вскоре препараты от коронавируса, разрешенные для амбулаторного применения, были внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство.