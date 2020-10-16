«РИА Новости» сообщили о прекращении митингов в Бишкеке

Смена руководства Киргизии произошла после более чем недельных акций протеста, которые начались 5 октября после публикации результатов парламентских выборов. Демонстранты, не признающие итогов голосования, начали столкновения с подразделениями МВД, захватив в результате ряд правительственных зданий. Волнения в Бишкеке и ряде городов страны переросли в беспорядки и грабежи. ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты парламентских выборов нелегитимными и сообщил о подготовке повторного голосования в течение двух недель.