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«РИА Новости» сообщили о прекращении митингов в Бишкеке

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Массовые акции протеста и митинги в столице Киргизии Бишкеке прекратились, сообщил корреспондент «РИА Новости». По его данным, митингующих нет на площади у дома правительства, у резиденции президента Киргизии, у зданий силовых структур, мэрии Бишкека и других муниципальных органов.Прекращение митингов совпало с уходом президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в отставку, отмечает агентство.

Смена руководства Киргизии произошла после более чем недельных акций протеста, которые начались 5 октября после публикации результатов парламентских выборов. Демонстранты, не признающие итогов голосования, начали столкновения с подразделениями МВД, захватив в результате ряд правительственных зданий. Волнения в Бишкеке и ряде городов страны переросли в беспорядки и грабежи. ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты парламентских выборов нелегитимными и сообщил о подготовке повторного голосования в течение двух недель.

Вскоре действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова, эти решения подтвердил президент Жээнбеков. Место главы правительства занял Жапаров, а спикера парламента Исаев. 15 октября Жээнбеков заявил об уходе с поста президента. Также он призвал премьера Садыра Жапарова и других политиков «увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных