«РИА Новости» сообщили о прекращении митингов в Бишкеке
Массовые акции протеста и митинги в столице Киргизии Бишкеке прекратились, сообщил корреспондент «РИА Новости». По его данным, митингующих нет на площади у дома правительства, у резиденции президента Киргизии, у зданий силовых структур, мэрии Бишкека и других муниципальных органов.Прекращение митингов совпало с уходом президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в отставку, отмечает агентство.
Смена руководства Киргизии произошла после более чем недельных акций протеста, которые начались 5 октября после публикации результатов парламентских выборов. Демонстранты, не признающие итогов голосования, начали столкновения с подразделениями МВД, захватив в результате ряд правительственных зданий. Волнения в Бишкеке и ряде городов страны переросли в беспорядки и грабежи. ЦИК Киргизии 6 октября признал результаты парламентских выборов нелегитимными и сообщил о подготовке повторного голосования в течение двух недель.
Вскоре действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова, эти решения подтвердил президент Жээнбеков. Место главы правительства занял Жапаров, а спикера парламента Исаев. 15 октября Жээнбеков заявил об уходе с поста президента. Также он призвал премьера Садыра Жапарова и других политиков «увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам».