Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества

В сообщении, опубликованном в Facebook, Саркози заявил, что «французы должны знать, что я невиновен». По его словам, он узнал о своем обвинении «с величайшим удивлением». В ходе предыдущего допроса в июне 2019 года бывший президент Франции заявил, что он «полностью невиновен в этом деле». Как отмечает телеканал, в марте 2018 года Саркози уже был обвинен в «пассивной коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и « незаконном финансировании кампании».