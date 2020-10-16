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Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества

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Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества по делу о финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру.

«Николя Саркози был обвинен в преступном сговоре в рамках расследования подозрений в финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года», — передает телеканал.

В сообщении, опубликованном в Facebook, Саркози заявил, что «французы должны знать, что я невиновен». По его словам, он узнал о своем обвинении «с величайшим удивлением». В ходе предыдущего допроса в июне 2019 года бывший президент Франции заявил, что он «полностью невиновен в этом деле». Как отмечает телеканал,  в марте 2018 года Саркози уже был обвинен в «пассивной коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и « незаконном финансировании кампании». 

«Я переживу этот новый вызов, прошу всех тех, кто верил в меня и продолжает верить мне, понять, что я в конечном итоге докажу свою совершенную невиновность», — прокомментировал Саркози новое обвинение, напомнив, что ранее уже выдержал 44 часа допроса и продемонстрировал свою невиновность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных