Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение в создании преступного сообщества по делу о финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру.
«Николя Саркози был обвинен в преступном сговоре в рамках расследования подозрений в финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года», — передает телеканал.
В сообщении, опубликованном в Facebook, Саркози заявил, что «французы должны знать, что я невиновен». По его словам, он узнал о своем обвинении «с величайшим удивлением». В ходе предыдущего допроса в июне 2019 года бывший президент Франции заявил, что он «полностью невиновен в этом деле». Как отмечает телеканал, в марте 2018 года Саркози уже был обвинен в «пассивной коррупции», «сокрытии хищения государственных средств» и « незаконном финансировании кампании».
«Я переживу этот новый вызов, прошу всех тех, кто верил в меня и продолжает верить мне, понять, что я в конечном итоге докажу свою совершенную невиновность», — прокомментировал Саркози новое обвинение, напомнив, что ранее уже выдержал 44 часа допроса и продемонстрировал свою невиновность.