В Москве возобновят дезинфекцию общественных мест
Московские власти возобновят дезинфекционную обработку общественных пространств из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.
«Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами», — сообщили в пресс-службе.
Помимо этого, в столице начнут проводить санитарную обработку скамеек, поручней и урн в местах массового скопления граждан, а также надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.
Дезинфекция будет проведена на территории в местах массового скопления людей: вблизи автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метро, остановок общественного транспорта.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки впервые зафиксировали более 5 тыс. заболевших (5049 человек), 1 803 пациента выздоровели, 54 человека умерли. Всего в столице зарегистрировано 352 995 случаев COVID-19.
В России за сутки зафиксировали 15 150 новых случаев коронавируса. Это максимум с начала пандемии.