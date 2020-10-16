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В Москве возобновят дезинфекцию общественных мест

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Московские власти возобновят дезинфекционную обработку общественных пространств из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

«Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами», — сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, в столице начнут проводить санитарную обработку скамеек, поручней и урн в местах массового скопления граждан, а также надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

Дезинфекция будет проведена на территории в местах массового скопления людей: вблизи автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метро, остановок общественного транспорта.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки впервые зафиксировали более 5 тыс. заболевших (5049 человек), 1 803 пациента выздоровели, 54 человека умерли. Всего в столице зарегистрировано 352 995 случаев COVID-19.

В России за сутки зафиксировали 15 150 новых случаев коронавируса. Это максимум с начала пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных