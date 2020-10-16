В подмосковном ТЦ эвакуировали людей из-за задымления
Посетителей торгового центра «Красный кит» в городе Мытищи Московской области эвакуировали из-за задымления, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
По данным агентства, задымление произошло на втором и третьих этажах здания. Вследствие этого в торговом центре сработала пожарная сигнализация.
Вскоре задымление ликвидировали. «В 16:13 объявлена ликвидация задымления и возгорания на площади два квадратных метра», — сказал собеседник агенства.
В МЧС отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Причина возгорания пока не называется.