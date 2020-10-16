Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от COVID-19

Ранее сегодня Федеральная антимонопольная служба согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на лекарство для лечения коронавируса Фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку, или 5500 руб. за упаковку. Максимальная стоимость препарата с учетом надбавок может составить 6875 руб. с НДС. На сегодняшний день цена лекарства в аптеках Москвы варьируется от 11 320 руб. до 16 306 руб. Таким образом, его стоимость будет снижена более чем вдвое, отметили в ФАС.