Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от COVID-19
Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на три лекарства от коронавируса для медицинского применения, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«Минздравом России изданы приказы о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственные препараты для медицинского применения», — говорится в сообщении.
Стоимость лекарства «Авифавир» составит 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке, 40 таблеток «Арепливира» будут стоить 4000 руб., 100 таблеток — 10 000 руб. Цена препарата «Илсира» составит 47 531,10 руб. за 180 мг/мл, рассказали в министерстве, отметив, что зарегистрированные цены не включают НДС, оптовые и розничные надбавки.
Ранее сегодня Федеральная антимонопольная служба согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на лекарство для лечения коронавируса Фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку, или 5500 руб. за упаковку. Максимальная стоимость препарата с учетом надбавок может составить 6875 руб. с НДС. На сегодняшний день цена лекарства в аптеках Москвы варьируется от 11 320 руб. до 16 306 руб. Таким образом, его стоимость будет снижена более чем вдвое, отметили в ФАС.
В начале июня Минздрав зарегистрировал новый лекарственный препарат для лечения осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Речь идет о препарате левилимаб, который будет выпускаться под торговым наименованием «илсира». Левилимаб, согласно данным госреестра лекарственных средств, будет выпускаться в форме раствора для подкожного введения. Его будет производить фармацевтическая компания «Биокад».