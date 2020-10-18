В России вновь выявили более 15 000 новых случаев коронавируса за сутки

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России тем, что весной инфекция распространялась по стране постепенно, а сейчас зараженные ей люди есть практически во всех населенных пунктах одновременно, поэтому сегодня суточные показатели заболеваемости COVID-19 выше.