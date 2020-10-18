В России вновь выявили более 15 000 новых случаев коронавируса за сутки
В России за сутки выявили 15 099 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 399 334. Умерли за день 185 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 24 187.
Вчера, 16 октября, оперштаб сообщил о 14 922 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 4610 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1654 пациента, скончались 52 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+674), Подмосковье (+460), Нижегородская (+289) и Ростовская (+288) области.
За сутки в России полностью выздоровели 5377 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 070 576 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 39,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 8,1 млн случаев, Индии (7,4 млн) и Бразилии (5,2 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России тем, что весной инфекция распространялась по стране постепенно, а сейчас зараженные ей люди есть практически во всех населенных пунктах одновременно, поэтому сегодня суточные показатели заболеваемости COVID-19 выше.