В России начались исследования вакцины от COVID-19 на людях старшего возраста
Начались исследования первой российской вакцины «Спутник V» на добровольцах старшей возрастной группы, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Стартовало исследование вакцины "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России, на добровольцах старше 60 лет», – сказал Мурашко, отметив, что клинические испытания позволят выработать особые параметры вакцинации для пациентов этой группы.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи, она получила название «Спутник V». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 40 000 добровольцев.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». 6 октября в России начались ее испытания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 октября уточнила, что вакцина может быть зарегистрирована через месяц. Кроме того, о разработке еще одной вакцины сообщили крымские ученые.