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В России начались исследования вакцины от COVID-19 на людях старшего возраста

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Начались исследования первой российской вакцины «Спутник V» на добровольцах старшей возрастной группы, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Стартовало исследование вакцины "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России, на добровольцах старше 60 лет», – сказал Мурашко, отметив, что клинические испытания позволят выработать особые параметры вакцинации для пациентов этой группы.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи, она получила название «Спутник V». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 40 000 добровольцев.

14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». 6 октября в России начались ее испытания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 октября уточнила, что вакцина может быть зарегистрирована через месяц. Кроме того, о разработке еще одной вакцины сообщили крымские ученые.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных