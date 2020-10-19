В Забайкалье школы переведут на дистанционное обучение

«Работающим забайкальцам нужно, чтобы дети были в детских садах, но, учитывая, что необходимо требовать до 60-70 % ухода на дистанционную форму работы, родители смогут в таком случае находиться дома с детьми», — добавил Осипов. Крупным предприятиям рекомендовано составить списки сотрудников, которых можно перевести на удаленный режим работы.