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В Забайкалье школы переведут на дистанционное обучение

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Все школы Забайкальского края в ближайшие дни перейдут на дистанционное обучение из-за вспышек коронавируса, говорится на сайте правительства края.

«Глава региона Александр Осипов поручил перевести все школы Забайкалья на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19. Своевременное дистанцирование позволит снизить резкий рост заболевания в организованных коллективах края», — говорится в сообщении. Осипов отметил, что на дистанционное обучение перейдут все школы, которые «могут работать удаленно». Также школьные каникулы будут ускорены и увеличены на одну-две недели.

«Работающим забайкальцам нужно, чтобы дети были в детских садах, но, учитывая, что необходимо требовать до 60-70 % ухода на дистанционную форму работы, родители смогут в таком случае находиться дома с детьми», — добавил Осипов. Крупным предприятиям рекомендовано составить списки сотрудников, которых можно перевести на удаленный режим работы.

По данным правительства Забайкалья, за последние сутки в регионе было выявлено 198 случаев заражения коронавирусом, за весь период — 9084. Выздоровели от коронавируса 6004. Скончались 86 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных