В Забайкалье школы переведут на дистанционное обучение
Все школы Забайкальского края в ближайшие дни перейдут на дистанционное обучение из-за вспышек коронавируса, говорится на сайте правительства края.
«Глава региона Александр Осипов поручил перевести все школы Забайкалья на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19. Своевременное дистанцирование позволит снизить резкий рост заболевания в организованных коллективах края», — говорится в сообщении. Осипов отметил, что на дистанционное обучение перейдут все школы, которые «могут работать удаленно». Также школьные каникулы будут ускорены и увеличены на одну-две недели.
«Работающим забайкальцам нужно, чтобы дети были в детских садах, но, учитывая, что необходимо требовать до 60-70 % ухода на дистанционную форму работы, родители смогут в таком случае находиться дома с детьми», — добавил Осипов. Крупным предприятиям рекомендовано составить списки сотрудников, которых можно перевести на удаленный режим работы.
По данным правительства Забайкалья, за последние сутки в регионе было выявлено 198 случаев заражения коронавирусом, за весь период — 9084. Выздоровели от коронавируса 6004. Скончались 86 пациентов.