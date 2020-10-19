Суд арестовал выдавшего справки нижегородскому стрелку врача
В Нижегородской области арестован врач, выдавший медицинские справки для получения оружия 18-летнему Данилу Монахову, подозреваемому в тройном убийстве в поселке Большеорловское, сообщила пресс-служба судов Нижегородской области.
«Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки "Борскому стрелку". Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более людей. — Ведомости)», — говорится в сообщении. По этой статье ему грозит до пяти лет принудительных работ или до семи лет лишения свободы.
Ранее в СК сообщали, что подозреваемый в массовом убийстве подросток получил разрешение на оружие в частной клинике «без фактического и необходимого медицинского исследования».
Инцидент со стрельбой в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области произошел вчера вечером, 12 октября. Молодой человек убил из огнестрельного оружия троих человек, еще трое получили ранения. На следующее утро подростка нашли мертвым неподалеку от поселка. По официальной версии, он покончил с собой.