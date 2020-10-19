Суд арестовал выдавшего справки нижегородскому стрелку врача

«Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки "Борскому стрелку". Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более людей. — Ведомости)», — говорится в сообщении. По этой статье ему грозит до пяти лет принудительных работ или до семи лет лишения свободы.