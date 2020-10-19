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Суд арестовал выдавшего справки нижегородскому стрелку врача

Ведомости

В Нижегородской области арестован врач, выдавший медицинские справки для получения оружия 18-летнему Данилу Монахову, подозреваемому в тройном убийстве в поселке Большеорловское, сообщила пресс-служба судов Нижегородской области.

«Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки "Борскому стрелку". Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более людей. — Ведомости)», — говорится в сообщении. По этой статье ему грозит до пяти лет принудительных работ или до семи лет лишения свободы.

Ранее в СК сообщали, что подозреваемый в массовом убийстве подросток получил разрешение на оружие в частной клинике «без фактического и необходимого медицинского исследования».

Инцидент со стрельбой в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области произошел вчера вечером, 12 октября. Молодой человек убил из огнестрельного оружия троих человек, еще трое получили ранения. На следующее утро подростка нашли мертвым неподалеку от поселка. По официальной версии, он покончил с собой.

Ранее по теме: СК возбудил дело из-за выдачи нижегородскому стрелку разрешения на оружие

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных