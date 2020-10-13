СК возбудил дело из-за выдачи нижегородскому стрелку разрешения на оружие
Следственный комитет России по Нижегородской области возбудил дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) в отношении должностных лиц, выдавших разрешение на хранение оружия 18-летнему гражданину, который вчера в деревне Большеорловское убил троих людей и стольких же ранил. По информации следствия, у нижегородского стрелка была депрессия, сообщается на сайте ведомства.
«В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ. Установлено, что он (стрелок. — прим. ред.) наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Однако указанные обстоятельства не помешали ему в последующем получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия», — сказано в сообщении СК.
Следователи оценят законность действий органов профилактики, медработников, выписавших справки стрелку, а также лиц, выдавших ему разрешение на ношение огнестрельного оружия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов назначают судебные экспертизы, допрашивают свидетелей, изучают личность и связи стрелка. Впоследствии будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для выяснения причин нападения.
Вчера, 12 октября, в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области молодой человек ранил из огнестрельного оружия свою бабушку, а затем выстрелил в еще нескольких человек на улице. В результате трое мужчин скончались, мужчина, женщина и бабушка нападавшего госпитализированы.
После нападения стрелок скрылся. Сегодня утром его тело было обнаружено на территории деревни со следами суицида. Изначально сообщалось, что в результате стрельбы погибли четыре человека, однако позже было установлено, что помимо самого стрелка погибли трое.