СК возбудил дело из-за выдачи нижегородскому стрелку разрешения на оружие

«В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ. Установлено, что он (стрелок. — прим. ред.) наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Однако указанные обстоятельства не помешали ему в последующем получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия», — сказано в сообщении СК.