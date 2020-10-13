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СК возбудил дело из-за выдачи нижегородскому стрелку разрешения на оружие

Ведомости

Следственный комитет России по Нижегородской области возбудил дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) в отношении должностных лиц, выдавших разрешение на хранение оружия 18-летнему гражданину, который вчера в деревне Большеорловское убил троих людей и стольких же ранил. По информации следствия, у нижегородского стрелка была депрессия, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ. Установлено, что он (стрелок. — прим. ред.) наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Однако указанные обстоятельства не помешали ему в последующем получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия», — сказано в сообщении СК. 

Следователи оценят законность действий органов профилактики, медработников, выписавших справки стрелку, а также лиц, выдавших ему разрешение на ношение огнестрельного оружия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов назначают судебные экспертизы, допрашивают свидетелей, изучают личность и связи стрелка. Впоследствии будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для выяснения причин нападения.

Вчера, 12 октября, в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области молодой человек ранил из огнестрельного оружия свою бабушку, а затем выстрелил в еще нескольких человек на улице. В результате трое мужчин скончались, мужчина, женщина и бабушка нападавшего госпитализированы.

После нападения стрелок скрылся. Сегодня утром его тело было обнаружено на территории деревни со следами суицида. Изначально сообщалось, что в результате стрельбы погибли четыре человека, однако позже было установлено, что помимо самого стрелка погибли трое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных