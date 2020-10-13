Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом найден мертвым
Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, где погибли четыре человека, нашли мертвым, сообщили «РИА Новости» в Следственном комитете.
«Найдено тело. Недалеко от места, где все произошло», — рассказали в ведомстве. Из слов собеседника следует, что мужчина покончил с собой, отмечает агентство.
13 октября неизвестный обстрелял рейсовый автобус на остановке в Борском районе Нижегородской области, после чего скрылся в лесу. В результате ранений погибли четыре человека, еще двое получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным источников ТАСС, подозреваемым в убийстве является 18-летний местный житель Данил Монахов, который после конфликта со своей бабушкой ранил ее из ружья, а затем застрелил соседа и еще двух человек на автобусной остановке. Одна из пострадавших позднее умерла в больнице.