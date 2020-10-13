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Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом найден мертвым

Ведомости

Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, где погибли четыре человека, нашли мертвым, сообщили «РИА Новости» в Следственном комитете.

«Найдено тело. Недалеко от места, где все произошло», — рассказали в ведомстве. Из слов собеседника следует, что мужчина покончил с собой, отмечает агентство.

13 октября неизвестный обстрелял рейсовый автобус на остановке в Борском районе Нижегородской области, после чего скрылся в лесу. В результате ранений погибли четыре человека, еще двое получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным источников ТАСС, подозреваемым в убийстве является 18-летний местный житель Данил Монахов, который после конфликта со своей бабушкой ранил ее из ружья, а затем застрелил соседа и еще двух человек на автобусной остановке. Одна из пострадавших позднее умерла в больнице.

Ранее по теме: Число жертв стрельбы в Нижегородской области выросло до четырех

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных