Подозреваемый в стрельбе под Нижним Новгородом найден мертвым

По данным источников ТАСС, подозреваемым в убийстве является 18-летний местный житель Данил Монахов, который после конфликта со своей бабушкой ранил ее из ружья, а затем застрелил соседа и еще двух человек на автобусной остановке. Одна из пострадавших позднее умерла в больнице.