Число жертв стрельбы в Нижегородской области выросло до четырех
Число жертв в результате стрельбы в Борском районе Нижегородской области возросло до четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Пожилая женщина, раненная внуком, умерла в лечебном учреждении. Она стала четвертой погибшей», — говорится в сообщении.
По данным агентства, подозреваемым в убийстве четырех человек является 18-летний местный житель Данил Монахов, который после конфликта со своей бабушкой ранил ее из ружья, а затем застрелил соседа и еще двух человек на автобусной остановке.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы, прокуратура региона взяла на контроль его расследование. Позже в Росгвардии сообщили, что мужчина владеет оружием на законных основаниях. Для его задержания служба задействует беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки.