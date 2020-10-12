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Число жертв стрельбы в Нижегородской области выросло до четырех

Ведомости

Число жертв в результате стрельбы в Борском районе Нижегородской области возросло до четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пожилая женщина, раненная внуком, умерла в лечебном учреждении. Она стала четвертой погибшей», — говорится в сообщении.

По данным агентства, подозреваемым в убийстве четырех человек является 18-летний местный житель Данил Монахов, который после конфликта со своей бабушкой ранил ее из ружья, а затем застрелил соседа и еще двух человек на автобусной остановке. 

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы, прокуратура региона взяла на контроль его расследование. Позже в Росгвардии сообщили, что мужчина владеет оружием на законных основаниях. Для его задержания служба задействует беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки.

Ранее по теме: Названо имя подозреваемого в убийстве трех человек под Нижним Новгородом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных