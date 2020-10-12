Названо имя подозреваемого в убийстве трех человек под Нижним Новгородом

«Стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов», — говорится в сообщении. Причиной произошедшего, по информации правоохранителей, стал конфликт Монахова с его бабушкой, которую он ранил из ружья. Также он застрелил соседа, а затем еще двух человек на остановке, уточнил собеседник агентства.