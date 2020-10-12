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Названо имя подозреваемого в убийстве трех человек под Нижним Новгородом

Ведомости

Подозреваемым в убийстве трех человек трех человек в Борском районе Нижегородской области является 18-летний местный житель Данил Монахов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

«Стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов», — говорится в сообщении. Причиной произошедшего, по информации правоохранителей, стал конфликт Монахова с его бабушкой, которую он ранил из ружья. Также он застрелил соседа, а затем еще двух человек на остановке, уточнил собеседник агентства.

По данным Росгвардии, мужчина владеет охотничьим гладкоствольным ружьем на законных основаниях.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе региона сообщили, что неизвестный обстрелял рейсовый автобус на остановке в Борском районе Нижегородской области. СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы, в результате которой скончались трое человек, еще трое получили огнестрельные ранения.

Ранее по теме: СК возбудил дело по факту убийства трех человек в Нижегородской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных