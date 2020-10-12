Названо имя подозреваемого в убийстве трех человек под Нижним Новгородом
Подозреваемым в убийстве трех человек трех человек в Борском районе Нижегородской области является 18-летний местный житель Данил Монахов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Стрельбу устроил 18-летний Даниил Монахов», — говорится в сообщении. Причиной произошедшего, по информации правоохранителей, стал конфликт Монахова с его бабушкой, которую он ранил из ружья. Также он застрелил соседа, а затем еще двух человек на остановке, уточнил собеседник агентства.
По данным Росгвардии, мужчина владеет охотничьим гладкоствольным ружьем на законных основаниях.
Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе региона сообщили, что неизвестный обстрелял рейсовый автобус на остановке в Борском районе Нижегородской области. СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы, в результате которой скончались трое человек, еще трое получили огнестрельные ранения.