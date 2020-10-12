СК возбудил дело по факту убийства трех человек в Нижегородской области
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
«Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
По информации следствия, в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, выстрелил в местных жителей. В результате стрельбы трое мужчин скончались, три женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями, рассказали в СК.
В СК добавили, что в настоящее время следователи допрашивают свидетелей преступления. Ранее сообщалось, что стрелявший скрылся в лесу, и что его поиском занялись сотрудники правоохранительных органов.