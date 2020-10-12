Три человека погибли в результате стрельбы в Нижегородской области
Неизвестный обстрелял рейсовый автобус на остановке в Борском районе Нижегородской области, сообщили «Ведомостям» в Единой дежурно-диспетчерской службе региона.
«О стрельбе информацию подтверждаю, уточняющей информации пока нет», — заявил собеседник издания.
По информации «РИА Новостей», в результате стрельбы погибли три человека, столько же получили ранения. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.
Агентство отмечает, что нападавший скрылся в лесу, его поиском занимаются сотрудники правоохранительных органов.