Рособрнадзор не рассматривает возможность дистанционной сдачи ЕГЭ в 2021 году
Рособрнадзор не рассматривает возможность проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2021 г. в дистанционном формате, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.
«Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг», — ответил Музаев на соответствующий вопрос. Он пояснил, что сейчас нет возможности организовать контроль за участниками экзаменов, которые будут сдавать ЕГЭ удаленно. В 2020 г. период ЕГЭ прошел без вспышек заболеваемости коронавирусом. Музаев допустил отмену досрочного периода сдачи ЕГЭ в 2021 г. в случае ухудшения эпидемической ситуации.
В 2020 г. досрочный период сдачи ЕГЭ был перенесен с марта-апреля на дополнительный период основного этапа. Затем основной период сдачи экзаменов был перенесен и прошел в июле-августе. В 2020 г. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вуз. ОГЭ для выпускников 9 классов в 2020 году был отменен.