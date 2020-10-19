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Рособрнадзор не рассматривает возможность дистанционной сдачи ЕГЭ в 2021 году

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Рособрнадзор не рассматривает возможность проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2021 г. в дистанционном формате, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.

«Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг», — ответил Музаев на соответствующий вопрос. Он пояснил, что сейчас нет возможности организовать контроль за участниками экзаменов, которые будут сдавать ЕГЭ удаленно. В 2020 г. период ЕГЭ прошел без вспышек заболеваемости коронавирусом. Музаев допустил отмену досрочного периода сдачи ЕГЭ в 2021 г. в случае ухудшения эпидемической ситуации.

В 2020 г. досрочный период сдачи ЕГЭ был перенесен с марта-апреля на дополнительный период основного этапа. Затем основной период сдачи экзаменов был перенесен и прошел в июле-августе. В 2020 г. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вуз. ОГЭ для выпускников 9 классов в 2020 году был отменен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных