Рособрнадзор не рассматривает возможность дистанционной сдачи ЕГЭ в 2021 году

«Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг», — ответил Музаев на соответствующий вопрос. Он пояснил, что сейчас нет возможности организовать контроль за участниками экзаменов, которые будут сдавать ЕГЭ удаленно. В 2020 г. период ЕГЭ прошел без вспышек заболеваемости коронавирусом. Музаев допустил отмену досрочного периода сдачи ЕГЭ в 2021 г. в случае ухудшения эпидемической ситуации.