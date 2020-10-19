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Ученые из США нашли слабое место у коронавируса

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Вызвавший пандемию коронавирус SARS-CoV-2 схож с вирусами SARS-CoV-1 and MERS-CoV и имеет схожие слабые места, которые могут позволить создать эффективный лекарственный препарат против них, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статью ученых Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия.

В материале, опубликованном в журнале Science, отмечается, что проблемой традиционных противовирусных средств заключается в их воздействии на вирусные ферменты, которые мутируют и вырабатывают устойчивость к лекарствам. Эффективнее воздействовать на белки, которые отвечают за репликацию вируса. 

Ученые выявили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с указанными группами коронавирусов. Из них на количество вирусных частиц в организме влияют около 20.

«Среди них — рецепторный белок Tom70, он участвует в перемещении белковых молекул из цитозоля в митохондрии и активации митохондриальных сигнальных белков. Таким образом, Tom70 помогает коронавирусам, однако при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b этот фермент может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов широкого спектра действия, отмечают исследователи», — пишет агентство.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли. За весь период число летальных исходов достигло 24 366, выздоровели 1 075 904 человека, более 315 000 продолжают лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных