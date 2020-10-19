Испытания третьей вакцины от коронавируса начались еще в двух городах

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины с участием около 40 000 добровольцев. 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Президент отметил, что третья вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась в центре Чумакова, «на подходе». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что она может быть зарегистрирована в ноябре.