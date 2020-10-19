Испытания третьей вакцины от коронавируса начались еще в двух городах
Испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Чумакова, начались в Кирове и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В Кирове 70 человек стали добровольцами для испытания новой вакцины от COVID-19», – говорится в сообщении. Утром 70 жителей Кирова в возрасте от 20 до 47 лет поместили в клинику Кировского государственного медицинского университета, условием их участия в исследованиях было абсолютное здоровье, уточнили в пресс-службе.
Генеральный директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что исследования вакцины также стартовали в Санкт-Петербурге. Ранее, 7 октября, испытания начались в Новосибирске, нежелательных явлений у добровольцев за это время там не зафиксировано. Всего в исследованиях вакцины в трех городах участвуют 300 человек, рассказал Ишмухаметов.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины с участием около 40 000 добровольцев. 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Президент отметил, что третья вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась в центре Чумакова, «на подходе». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что она может быть зарегистрирована в ноябре.