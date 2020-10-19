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Испытания третьей вакцины от коронавируса начались еще в двух городах

Ведомости

Испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Чумакова, начались в Кирове и Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Кирове 70 человек стали добровольцами для испытания новой вакцины от COVID-19», – говорится в сообщении. Утром 70 жителей Кирова в возрасте от 20 до 47 лет поместили в клинику Кировского государственного медицинского университета, условием их участия в исследованиях было абсолютное здоровье, уточнили в пресс-службе.  

Генеральный директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что исследования вакцины также стартовали в Санкт-Петербурге. Ранее, 7 октября, испытания начались в Новосибирске, нежелательных явлений у добровольцев за это время там не зафиксировано. Всего в исследованиях вакцины в трех городах участвуют 300 человек, рассказал Ишмухаметов.  

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины с участием около 40 000 добровольцев. 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Президент отметил, что третья вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась в центре Чумакова, «на подходе». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что она может быть зарегистрирована в ноябре.

Ранее по теме: Песков заявил о высоком спросе на российскую вакцину от COVID-19 за рубежом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных