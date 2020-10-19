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В Москве открыли памятник Марку Захарову

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Памятник режиссеру Марку Захарову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщается на официальном сайте театра «Ленком Марка Захарова».

«На церемонии присутствовали специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель «Театра сатиры» Александр Ширвиндт, режиссер Глеб Панфилов, артисты театра — Александра Захарова, Инна Чурикова, Александр Лазарев, Виктор Раков, Сергей Степанченко, Дмитрий Певцов, Иван Агапов, Александр Сирин, Анна Большова, Антон Шагин и многие другие», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

Отмечается, что скульптура создана Александром Рукавишниковым. Памятник представляет собой белый крест, по обеим сторонам которого свисает открытый занавес.

Марк Захаров скончался 28 сентября прошлого года в возрасте 85 лет. С 1973 г. и до своей смерти он руководил «Ленкомом». Также он снял множество фильмов и сериалов, самые известные из которых — «Тот самый Мюнхгаузен», «Юнона и Авось», «Обыкновенное чудо» и «12 стульев». Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных