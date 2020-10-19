В Москве открыли памятник Марку Захарову

Марк Захаров скончался 28 сентября прошлого года в возрасте 85 лет. С 1973 г. и до своей смерти он руководил «Ленкомом». Также он снял множество фильмов и сериалов, самые известные из которых — «Тот самый Мюнхгаузен», «Юнона и Авось», «Обыкновенное чудо» и «12 стульев». Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.